حادث مرور مميت في الجلفة

توفي شخصان وأصيب آخران في حادث مرور مروع وقع، مساء اليوم السبت، على مستوى الطريق الولائي رقم 78 باتجاه منطقة "المقيد" بالمقاطعة الإدارية مسعد في الجلفة.

الحادث، الذي وقع في حدود الساعة 16:55، نجم عن اصطدام مباشر بين سيارة نفعية من نوع "نيسان" وشاحنة من نوع "إيسيزي". وأسفر عن وفاة رجلين يبلغان من العمر 63 و36 سنة، فيما تعرض شخصان آخران، يبلغان من العمر 40 و23 سنة، لإصابات متفاوتة الخطورة.

وقد تدخلت فرق الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية للحماية المدنية في مسعد على الفور، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى مسعد لتلقي العلاج، في حين تم تحويل الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث.