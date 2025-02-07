رحيل جديد من صفوف بلوزداد

غادر المحضّر البدني لشباب بلوزداد، بلعيد مجاهد، الطاقم الفني للفريق ليلتحق بالمدرب عبد القادر عمراني في مولودية وهران.

وفضّل بلعيد مجاهد الانتظار لغاية تعيين طاقم فني جديد ونهاية مباراة كأس السوبر حتى لا يترك الفريق من دون محضّر بدني، خاصة وأن عبد القادر عمراني غادر منصبه منذ أسابيع وواصل مجاهد عمله رفقة الطاقم الفني للشباب في أربع مباريات كاملة، أمام نادي بارادو وشباب قسنطينة ومولودية وهران ومولودية الجزائر في كأس السوبر.

وأخبر بلعيد إدارة الشباب بقراره قبل مواجهة المولودية التي كانت الأخيرة له، رغم إصرار الإدارة على الاحتفاظ به في الطاقم الفني الجديد بقيادة المدرب الألماني سيد راموفيتش، إذ أدى بلعيد عملا كبيرا، بدليل الحالة البدنية التي يتواجد عليها لاعبو الشباب وغياب الإصابات في صفوف الفريق، منذ التحاقه، رفقة عبد القادر عمراني، الذي جلبه معه، خاصة وأنه عمل رفقة عمراني سابقا في شباب قسنطينة الموسم الماضي، وقبلها في مولودية وهران، كما سبق له التتويج، رفقة اتحاد العاصمة، بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.