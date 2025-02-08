الرئيس تبون يبعث برسالة إلى نظيره اللبناني

سلم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الأحد، رسالة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى نظيره الرئيس اللبناني، جوزيف عون، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الخارجية.

وأوضح البيان، الصادر اليوم، أنه "في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، استُقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، صبيحة اليوم، ببيروت من قبل رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزيف عون".

وأضاف البيان، أنه خلال هذه المقابلة، سلّم وزير الدولة إلى الرئيس اللبناني رسالة خطية موجهة إليه من قبل رئيس الجمهورية. كما نقل إليه تحياته الأخوية، وجدد له تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية، وتمنياته له بتمام التوفيق في الاضطلاع بمهامه السامية.

وفي ذات السياق، وحسب البيان ذاته، "هنأ وزير الدولة الرئيس اللبناني، باسم رئيس الجمهورية، على استكمال الإجراءات المتعلقة بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مؤكدا له تضامن الجزائر ودعمها المطلق للبنان الشقيق في مساعيه الرامية إلى تدشين عهد جديد، قوامه استكمال البناء المؤسساتي وإرساء أسس السلم والأمن والتنمية الاقتصادية".

وقد سمح اللقاء أيضا، يضيف البيان، "باستعراض واقع علاقات الأخوة والتضامن والتعاون بين البلدين الشقيقين وآفاق الارتقاء بها إلى أسمى المصاف المتاحة، لاسيما في الميادين الاقتصادية، فضلا عن تأكيد استعداد الجزائر لمواصلة الدفاع عن لبنان من موقعها بصفتها العضو العربي بمجلس الأمن الأممي. كما بحث الطرفان تطورات الأوضاع على الصعيد الإقليمي، وبالخصوص مستجدات القضية الفلسطينية، وأكدا على مواصلة التنسيق البيني في إطار التحضير للاستحقاقات العربية المقبلة".