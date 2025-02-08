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"ضرورة تحويل البحوث إلى مشاريع اقتصادية"

9 فيفري 2025 ()

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أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على ضرورة تثمين البحوث وتحويلها إلى مشاريع اقتصادية ذات إيرادات، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

ودعا بداري، خلال اجتماعه أمس، بمقر الوزارة، حسب ما أفاد به بيان للوزارة اليوم، بمدير مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل الطاقوية، ومدير مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية الشهيد محمد عباسي، رفقة مديري مشاريع البحث بالمركزين، إلى تثمين البحوث وتحويلها إلى مشاريع اقتصادية ذات إيرادات.

وخلال هذا الاجتماع، قيّم الوزير نسبة تقدم مختلف المشاريع البحثية الاستراتيجية التي يعمل عليها المركزان.

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