الشلف: تفكيك شبكة مختصة في تزوير الوثائق الإدارية

نجحت شرطة الشلف، حسب بيان لها صادر اليوم، في تفكيك شبكة إجرامية منظمة، أفرادها مختصون في التزوير واستعمال المزور في شهادات، ومحررات رسمية، مع حجز معدات ووسائل تستعمل في هذا النشاط الإجرامي.

فقد عالجت هذه القضية النوعية، شرطة الأمن الحضري الأول بالشلف، تحت إشراف النيابة المختصة، وجاءت على إثر الاستغلال الميداني الأمثل لمعلومات حول نشاط مشبوه في مجال تزوير وثائق ملفات طلب التأشيرات، إذ كللت التحريات الميدانية والتقنية، التي أطلقها المحققون، بتحديد هوية أعضاء هذه الشبكة الإجرامية المكونة من 7 أشخاص، أعمارهم ما بين 24 و59 سنة، ينحدرون من ولاية الشلف.

وقد جرى توقيف 4 عناصر من الشبكة وفق عمليات شرطية محكمة، إذ أسفرت التحقيقات المتبوعة بإجراءات تمديد الاختصاص، وتفتيش مساكن المشتبه بهم القانونية، عن حجز واسترجاع معدات وأغراض كان يستعملها أفراد الشبكة في نشاطهم الإجرامي (استنساخ، وطبع الوثائق، وختمها بأختام مقلدة) تمثلت في 27 ختما مقلدا، و4 أجهزة إعلام آلي محمولة، و3 وحدات مركزية، و3 طابعات. بالإضافة إلى 7 حامل بيانات، و8 فلاش ديسك، وجوازات سفر، وعدة ملفات ووثائق إدارية مزورة تحمل أختاما وتوقيعات مقلدة. وحسب البيان ذاته، فإن التحقيق الموسع في القضية شمل 5 أشخاص آخرين من الجنسين، ثبت ضلوعهم في عمليات التزوير، واستعمال الوثائق المزورة، كما قاد إلى كشف امتداد النشاط الإجرامي لأعضاء الشبكة الذي وصل إلى عدة ولايات من الوطن، فقد تبين أنهم كانوا يعمدون إلى تزوير وثائق رسمية تصدرها مؤسسات، وإدارات عمومية وختمها بواسطة أختام مقلدة لغرض استعمالها في الحصول على تأشيرات السفر، لدول أجنبية بطرق احتيالية، وغير قانونية.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه بهم الموقوفين عن جنحة التزوير في محررات إدارية، وعمومية، وجنحة التزوير في محررات تجارية ومصرفية، وكذا جنحة المشاركة في جماعة إجرامية منظمة، وجنحة النصب. وقد أحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الشلف للمتابعة القضائية.