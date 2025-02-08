حجز مخدرات مخبأة داخل موقد للطبخ ببشار

أوقفت فرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية بشار ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 24 و28 سنة، في قضية تكوين جماعة إجرامية منظمة، مختصة في تهريب، حيازة، نقل وترويج المخدرات، مع حجز أكثر من 11 كلغ من الكيف المعالج.

وحسب ما حصلت عليه "الخبر" من معطيات، فإن الفرقة الأمنية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، نجحت في توقيف المشتبه فيهم مع الكمية المحجوزة، إثر معلومة مؤكدة مفادها وجود طرد مشبوه على مستوى أحد مكاتب البريد السريع بولاية بشار، به كمية من المخدرات موجه إلى إحدى الولايات الشمالية.

واستغلالا للمعلومة، تم التوجه إلى المكتب سالف الذكر، وبعد معاينة الطرد الذي هو عبارة عن موقد للطبخ، وبعد التفتيش الدقيق، تم العثور على كمية من المخدرات (كيف معالج) مخبأة بإحكام داخل أماكن معدة للتخزين والمقدرة بأزيد من 11 كلغ من الكيف المعالج.

وأضافت ذات المصادر أنه بعد مواصلة التحقيق، تم الترصد للمشتبه فيهم، إذ تمكن عناصر الفرقة من توقيف أفراد الشبكة المكونة من ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، مع حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية من عائدات البيع. الموقوفون تم إنجاز ملف قضائي ضدهم وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، حيث صدر في حقهم أمر إيداع الحبس المؤقت.