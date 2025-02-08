نقل مباراة ش. بلوزداد - ا. خنشلة إلى ملعب نيلسون مانديلا

تم نقل مباراة شباب بلوزداد أمام الضيف اتحاد خنشلة، إلى ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، يوم الأربعاء 12 فبراير على (00: 19) لحساب الجولة الـ 16 من بطولة الرابطة الأولى "موبيليس"، بعدما كانت مقررة في نفس اليوم بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة، حسبما أعلنت عنه الرابطة المحترفة لكرة القدم اليوم الأحد.

وتعد هذه المواجهة الثانية بالنسبة للتشكيلة "الخنشلية"، التي يتم نقل مباراتها بالجزائر العاصمة من ملعب 5 جويلية إلى براقي، بعد لقاء الفريق أمام اتحاد الجزائر الذي جرى يوم الأربعاء 5 فبراير لحساب تسوية رزنامة الجولة الـ 13 والتي انهزم فيها الفريق الأسود والأبيض (0-3).

وبررت الرابطة قرارها بـ "الرغبة في الحفاظ على أرضية ميدان 5 جويلية" تحسبا لمناسبات هامة قادمة.

وسبق لملعب نيلسون مانديلا وأن تم إغلاقه مؤقتا عقب لقاء مولودية الجزائر- مولودية وهران (1-0)، الذي جرى يوم 11 أكتوبر الفارط، برسم الجولة الرابعة من البطولة، وذلك لتجديد أرضية الميدان.

ويحتل الشباب المرتبة الثانية في البطولة برصيد 26 نقطة بخطوتين فقط عن المتصدر (28 ن)، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الثامن بمجموع 20 نقطة.