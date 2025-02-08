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مجتمع

غليزان: وضع حد لمروجي المؤثرات العقلية

9 فيفري 2025 ()
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أفاد بيان لأمن ولاية غليزان، نهار اليوم، أن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة وادي أرهيو وضعت حدا لمروجي المؤثرات العقلية، وحجزت 1077 قرص بريقابالين بالإضافة إلى سلاح أبيض محظور من الحجم الكبير(بوشية).

وهذا على إثر الاستغلال الجيد للمعلومات الواردة إلى ذات الفرقة، والتي تفيد بوجود شخصين يقومان بترويج المؤثرات العقلية على مستوى أحد أحياء مدينة وادي أرهيو.

بعد عملية الترصد وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي أرهيو، تم تفتيش مسكنيهما أين تم ضبط بمسكن المشتبه الأول 57 كبسولة  بريقابالين، ومبلغ مالي من عائدات الترويج مع توقيفه، فيما تم ضبط داخل مسكن المشتبه فيه الثاني 1020 كبسولة بريقابالين بالإضافة إلى سلاح أبيض محظور من الحجم الكبير(بوشية).

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المروجين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي أرهيو.

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