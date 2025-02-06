هذا هو معدل تشغيل قطارات خط السكة الحديدية بشار-غارا جبيلات

سيتم تشغيل خط السكة الحديدية بشار-غارا جبيلات (تندوف) بمعدل 10 قطارات يوميا، مخصصة لنقل المواد المنجمية، البضائع والمسافرين، حسبما كشف عنه مسؤول بالوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية “أنسريف”.

وفي تصريح له لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح المدير المكلف بالإعلام بـ ”أنسريف”، عبد القادر مزار، أنّ مخطط الاستغلال اليومي للخط المنجمي الغربي الممتد على مسافة 950 كلم، سيكون بمعدل ثمانية قطارات مخصصة للمواد المنجمية، قطار للمسافرين وآخر للبضائع في كل اتجاه.

وسيتم تجهيز هذا الخط بست محطات للمسافرين والبضائع، بكل من العبادلة، حماقير، حاسي خبي، أم العسل، تندوف وغارا جبيلات، ومحطتين للشحن والتفريغ بغارا جبيلات والمنطقة الصناعية التوميات ببشار.

علاوة على ذلك، سيتم تجهيز الخط بـ 30 محطة للتقاطع، منها محطتين للتفرع تسمح بإعطاء انسيابية أكبر للقطارات واستيعاب عدد كبير منها، يضيف السيد مزار الذي أشار إلى أن الخط تم تجهيزه بالعوارض الخرسانية أحادية الكتلة بطول 2.6 متر مخصصة للحمولات الثقيلة، وذلك “لأول مرة في الجزائر”.

وتتحمل هذه العوارض حمولة تصل إلى 32.5 طن على المحور، ما يسمح باستغلال الخط المنجمي الغربي بقطارات خاصة بهذا النوع من النقل يصل طولها إلى 2135 مترا، مجهزة بأربع قاطرات كبيرة وخاصة لجر 170 عربة محملة بالمواد المنجمية.

وعليه، ستصل الحمولة الصافية التي يمكن للقطار الواحد نقلها إلى 22100 طن في الرحلة الواحدة، حسب المتحدث الذي أشار إلى الكلفة العالية لهذا المشروع والتي تفوق كلفة مشروع قطار فائق السرعة بالنظر إلى خصائصه التقنية.

تسليم خط بشار-العبادلة خلال الأسابيع القادمة

وأشار المسؤول ذاته، إلى أن ضبط مخطط الاستغلال اليومي للخط المنجمي، وكذا الخصائص التقنية للقطارات التي سيتم استغلالها، جاء تحسبا لتشغيل خط السكة الحديدية بشار-العبادلة (وهو يمثل أول جزء من المقطع الأول بشار – حماقير) على مسافة 98 كلم خلال “الأسابيع القليلة القادمة”.

في هذا الصدد، أوضح السيد مزار أنه تم الانتهاء من إنجاز المنشآت الفنية، فيما يجري وضع اللمسات الأخيرة على محطة العبادلة، بالموازاة مع تسريع وتيرة وضع السكة الحديدية على طول هذا المقطع.

وبخصوص التقدم الإجمالي لأشغال إنجاز الخط المنجمي الغربي، الذي تعمل “أنسريف” على استلامه قبل الآجال التعاقدية المحددة بشهر مارس 2026، كشف المسؤول ذاته أن المشروع يعرف “تقدما كبيرا ووتيرة سريعة في الإنجاز” على مستوى مقاطعه الثلاثة.

فمع تقدم الأشغال بالمقطع الأول بشار – حماقير (200 كلم)، يعرف المقطع الثاني تندوف – أم العسل (175 كلم)، “وتيرة سريعة لاستكمال إنجاز المنشآت الفنية ووضع السكة، فضلا عن تقدم أشغال بناء محطتي أم العسل وتندوف”.

وبالنسبة للمقطع الثالث حماقير-أم العسل وتندوف-غارا جبيلات (575 كلم)، ذكر السيد مزار أن الجزء الأول حماقير – أم العسل (440 كلم)، يعرف “حيوية كبيرة” في الأشغال، لاسيما من ناحية التسطيح وبناء المنشآت الفنية.

أما الجزء الثاني تندوف-أم العسل (135 كلم) فبلغت فيه أشغال المنشآت الفنية والتسطيح مراحل متقدمة، فيما ينتظر استقبال الشحنات اللازمة من قضبان السكة الحديدية لاستكمال العملية على طول المقطع.