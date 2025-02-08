تغييرات جديدة على نظام طلب التأشيرة الأمريكية

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر عن تحديثات مهمة في نظام طلب التأشيرة، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 8 فبراير 2025. يشمل هذا التحديث تصميمًا جديدًا وإجراءات محدثة لتقديم الطلبات.

كما طلبت السفارة من جميع المتقدمين إنشاء ملف شخصي جديد في النظام، مع التأكد من أن إيصالات رسوم التأشيرة والمواعيد مرتبطة بنفس البريد الإلكتروني المسجل. قد تتغير أيضًا رسوم الخدمات المميزة.

أما بالنسبة للمتقدمين الذين دفعوا رسوم التأشيرة قبل أو في 3 فبراير 2025 في النظام القديم، ولم يقوموا بربط إيصال الدفع بملفهم الشخصي، فيمكنهم التسجيل في النظام الجديد والمطالبة بإيصالهم عن طريق إدخال رقم إيصال الدفع وتاريخ الدفع.

وأوضحت السفارة أنه يجب التأكد من توفر هذه المعلومات، حيث لن يتمكن مركز الاتصال من تقديم المساعدة بشأنها.