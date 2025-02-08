الرئيس اللبناني ينوه بالدعم الذي تلقته بلاده من رئيس الجمهورية

نوه رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزيف عون، اليوم الأحد ببيروت، بالدعم الذي تلقته بلاده من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وفي بيان لرئاسة الجمهورية اللبنانية، نشر عقب استقبال الرئيس جوزيف عون لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أعرب الرئيس اللبناني عن تقديره للدعم الذي “يلقاه لبنان من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”، مشيدا بالمواقف التي اتخذتها الجزائر في مجلس الأمن الدولي إلى جانب لبنان لا سيما خلال العدوان الصهيوني الأخير.

وشكر الرئيس عون رئيس الجمهورية على دعوته لزيارة الجزائر وحمل أحمد عطاف تحياته وتمنياته له بالتوفيق وللشعب الجزائري دوام التقدم والنجاح، مؤكدا على أهمية تفعيل العلاقات بين البلدين وعزمه على تطويرها في كافة المجالات.

ويقوم عطاف بزيارة رسمية إلى لبنان بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، حيث سلم للرئيس اللبناني رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.