مُرقٍ عقاري في البيت الأبيض

يواصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ما يمكن وصفه الآن بـ"التهريج"، في ما يتعلق بقطاع غزة. ففي تطور جديد لهذيانه، يتحدث اليوم عن "شراء" قطاع، كيف؟ من عند من؟، الأكيد أن ترامب عجز عن التخلص من ثوب المرقي العقاري.

على متن الطائرة الرئاسية، التقى ترامب، سهرة أمس، عددا من الصحفيين، وفق ما نقلته عدة مصادر إعلامية، من بينها قناة "سي.أن.أن"، وتحدث بإسهاب عن مشاريعه التوسعية، أولا بإصراره على ضم كندا، مؤكدا أن "هذه الدولة تعيش بفضلنا".

كما كان يتحدث مع معاونين له، يحملان صورة لخليج المكسيك، الذي قال يوم تنصيبه رئيسا إنه سيعيد تسميته بخليج أمريكا، وكانت صورة المعاونين وهما يحملان صورة مثيرة للسخرية.

وبخصوص غزة قال: "ملتزم بشراء غزة وامتلاكها، وقد أمنح أجزاء من القطاع لدول أخرى في الشرق الأوسط لإعادة بنائها"، كما حاول إغراء الفلسطينيين بالقول إنه قد يمنح بعضهم حق اللجوء إلى أمريكا.