إنقاذ 32 حراڤا بسواحل تيبازة

تمكنت القوات البحرية، متمثلة في الوحدات التابعة للمجموعة الإقليمية لحراس السواحل، لكل من الجزائر وشرشال، من إنقاذ 32 مرشحا للهجرة غير الشرعية، من جنسيات إفريقية مختلفة، تم نقلهم جميعا إلى ميناء شرشال، ليتم التكفل بهم طبيا من طرف المصالح الصحية، حسبما أفاد به، اليوم الإثنين، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه "في إطار الجهود المستمرة لوحدات حرس السواحل لضمان سلامة الأرواح في عرض البحر، وعلى إثر تلقي المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر للمصلحة الوطنية لحرس السواحل يوم 08 فيفري 2025 على الساعة 07: 28 د معلومات تفيد بوجود قارب مهاجرين غير شرعيين في حالة انجراف، على بعد ميلين بحريين شمالي دواودة البحرية، تيبازة بالناحية العسكرية الأولى".

وأضاف المصدر ذاته أن "عملية الإنقاذ والإجلاء، تمت على الفور، عبر تدخل الوحدات التابعة للمجموعة الإقليمية لحراس السواحل لكل من الجزائر وشرشال، حيث تمكنت من إنقاذ 32 مرشحا للهجرة غير الشرعية، من جنسيات إفريقية مختلفة، تم نقلهم جميعا إلى ميناء شرشال ليتم التكفل بهم طبيا من طرف المصالح الصحية".

وأكد البيان أن "العملية تعكس الالتزام المستمر لوحدات حرس السواحل للقوات البحرية بالتصدي لمخاطر البحر وإنقاذ الأرواح البشرية في كل الظروف".