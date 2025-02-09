المديرية العامة للاتصال بالرئاسة تعزي

قدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعازيها، اليوم الإثنين، إثر وفاة الصحفي نور الدين مرداسي، أمس الأحد، عن عمر ناهز 82 سنة.

وجاء في رسالة التعزية: "ببالغ الحزن والأسى، تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، نبأ وفاة الصحفي نور الدين مرداسي، بعد مسيرة إعلامية طويلة وحافلة، عمل خلالها بالعديد من الصحف، منها الجريدة العريقة "المجاهد". وعلى إثر هذا المصاب، نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى عائلته، راجين من المولى العليّ القدير أن يرحمه ويغفر له ويجعله من أهل الجنان، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".