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بيان بخصوص التجديد النصفي لمجلس الأمة

10 فيفري 2025 ()

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دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الإثنين، في بيان لها، المترشحين لانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة، الذين يمارسون مهامهم حاليا بصفة دائمة لدى المجالس الشعبية المحلية، إلى احترام أخلاقيات وآداب الممارسات السياسية والانتخابية.

وأوضح البيان أنه في إطار "ضمان السير الحسن ونزاهة" انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ليوم الـ9 مارس، و"احتراما لمبادئ وأخلاقيات وآداب الممارسات السياسية والانتخابية، لاسيما المنافسة النزيهة والعادلة بين المترشحين"، تذكّر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المترشحين الذين قبلت ملفات ترشحهم والذين يمارسون مهامهم حاليا بصفة دائمة لدى المجالس الشعبية المحلية بـ"ضرورة التقيد بأحكام الأمر رقم 21-01، المتعلق بنظام الانتخابات".

 

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