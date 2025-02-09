الرئيس تبون يترأس اجتماعا بخصوص هذا المشروع

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، اجتماع عمل خصص لمتابعة تقدم مشروع طريق تندوف -الزويرات، وكذا ترقية المبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، حضر الاجتماع بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، لخضر رخروخ وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عابد حلوز مدير الوكالة الوطنية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، عبد الكريم بو الزرد وزير المالية، محمد بوخاري وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وسعيد سعيود وزير النقل.

ويمتد هذا الطريق الاستراتيجي على مسافة 840 كيلومترا، ويتم إنجازه من قبل 10 مؤسسات جزائرية، كما يتكفل مكتب دراسات جزائري بمتابعة المشروع.

وبعد استكمال المشروع ستعكف الجزائر على استغلاله في شكل امتياز لمدة 10 سنوات مع تجديد ضمني، فيما سيتم استغلال محطات الوقود التي سيتم إنجازها على طول مسار الطريق من قبل شركة "نفطال".

وسيسمح هذا الطريق بفتح محاور طرق دولية هامة والسماح للمتعاملين الجزائريين بالولوج إلى الأسواق الإفريقية مرورا بموريتانيا، وكذا تعزيز التعاون الاقتصادي بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين وتنشيط الحركية الاقتصادية وكذا انسيابية المبادلات التجارية.

وقد تم التوقيع على اتفاقية إنجاز هذا المشروع الحدودي، على هامش زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الجزائر في ديسمبر 2021.

وأشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رفقة نظيره الموريتاني، على إعطاء إشارة انطلاق المشروع يوم 22 فيفري 2024 بتندوف.