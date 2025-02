Le président Tebboune préside une réunion consacrée à ce projet.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce lundi, une réunion de travail consacrée au suivi de l'avancement du projet de la route Tindouf-Zouerate, ainsi qu'à la promotion des échanges commerciaux entre l'Algérie et la Mauritanie.

Selon le communiqué de la présidence de la République, ont assisté à la réunion : Boualem Boualem, directeur de cabinet de la présidence de la République, Lakhdar Rekhroukh, ministre des Travaux publics et des infrastructures de base, Abed Halouz, directeur de l'Agence nationale de coopération internationale pour la solidarité et le développement, Abdelkrim Bouzerd, le ministre des Finances, Mohamed Bokhari, ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, et Saïd Sayoud, ministre des Transports.