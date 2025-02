Gazoduc transsaharien : L’Algérie abritera réunion importante

Alger abritera mardi les travaux de la 4e réunion ministérielle du comité de pilotage du projet du gazoduc transsaharien (TSGP) avec la participation des ministres de l'Energie et du Pétrole de l'Algérie, du Niger et du Nigeria, consacrée à évaluer le progrès réalisé dans la mise en œuvre de la feuille de route arrêtée lors de la dernière réunion d'Abuja (Nigeria), a indiqué, lundi, un communiqué du ministère.

La réunion se tiendra au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif Rahal avec la participation du ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, du ministre du Pétrole de la République du Niger, Sahabi Oumarou et du ministre d'Etat chargé des Ressources pétrolières de la République fédérale du Nigeria, Ekperikpe Ekpo.

La réunion se veut une occasion pour examiner les différents aspects de ce projet stratégique, et mettre l'accent sur le progrès réalisé en termes de mise en œuvre de la feuille de route arrêtée lors de la dernière réunion d'Abuja (Nigeria), ajoute le communiqué.

La rencontre sera précédée d'une réunion regroupant les équipes de travail et experts des trois pays y compris des représentants de Sonarach, Sonidep (Niger) et NNPC (Nigeria).

La réunion de mardi "intervient en prolongement des efforts consentis pour renforcer la coopération entre l'Algérie, le Niger et le Nigeria", ajoute le ministère, rappelant que "l'Algérie avait déjà abrité le 28 juillet 2022 au CIC la 3e réunion sur le TSGP".

La réunion d'Alger avait abouti à la signature d'un mémorandum d'entente entre les trois pays, à travers lequel ils ont réaffirmé "leur engagement à poursuivre la coordination et l'action commune pour la réalisation de ce projet important".

Le TSGP est une initiative stratégique visant à construire un gazoduc pour le transport du gaz naturel à l'échelle continentale, du Nigéria à travers le Niger jusqu'à l'Algérie, d'où il sera exporté vers les marchés européens et d'autres destinations internationales.

Ce projet qui s'inscrit dans le cadre du "Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD), contribue largement à conforter la place du continent africain en tant que principal fournisseur d'énergie au niveau mondial".

Le projet du gazoduc transsaharien vise à réaliser plusieurs objectifs stratégiques consistant, entre autres, à assurer une nouvelle et importante voie pour l'exportation du gaz naturel africain vers les marchés internationaux, soutenir le développement économique, renforcer les capacités énergétiques des trois pays, et contribuer à la sécurité énergétique mondiale en diversifiant les sources de gaz naturel.

Ce projet se veut "une étape ambitieuse pour renforcer l'intégration régionale et exploiter les ressources naturelles africaines de manière optimale afin de répondre aux besoins des marchés mondiaux et soutenir le développement durable du continent", conclut le communiqué du ministère de l'Energie.