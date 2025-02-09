وزير الصحة يلتقي أعضاء النقابة الوطنية للنفسانيين

استقبل وزير الصحة عبد الحق سايحي الإثنين بمقر الوزارة وفدا عن النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين. وحسب بيان للوزارة، فقد "استمع المسؤول إلى مجموعة الانشغالات المعبر عنها من قبل أعضاء النقابة، منها ضرورة العمل على دراسة الاختلالات التي يسجلونها على مضمون القانون الأساسي الخاص بفئة النفسانيين خاصة ما تعلق منه بالمسار المهني وتثمين الخبرة المهنية، مع العمل على إقرار جملة من الإجراءات الإدماجة التي يتوجب أن تضاف بصورة آلية لضمان الترقية في الرتب الجديدة بالإضافة إلى المطالبة بإدراج مناصب عليا جديدة وفق تصور يتماشى بحسب أنشطة المجالات التي يقوم بها النفسانيون". وأضاف البيان أنه "بعد الاستماع إلى الانشغالات المعبر عنها من قبل أعضاء النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، دعا الوزير إلى تقديم ورفع اقتراحاتهم أمام اللجنة التي تم إنشائها لهذا الغرض، معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى دراسة مقنعة وفق البدائل التي يمكن طرحها وذلك لمناقشتها واعتمادها كمرجعية في تصحيح الاختلالات المسجلة". وأشار الوزير، في ذات السياق إلى "أنه سيكون هناك أمام أعضاء النقابة الفرصة لدراسة وعرض ملاحظاتهم ومقترحاتهم أمام هذه اللجنة، داعيا إياهم إلى لقاء لجنة التسوية الودية للخلافات باعتبار أن الرؤى يمكن أن تتوحد لصالح هذه الفئة من مستخدمي القطاع الصحي".