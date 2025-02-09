الجزائر تشارك في أشغال الدورة 42 لاجتماع لجنة التوجيه لرؤساء الدول والحكومات

شاركت كاتبة الدولة المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، ممثلةً لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في أشغال الدورة 42 لاجتماع لجنة التوجيه لرؤساء الدول والحكومات في الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي التي عُقدت افتراضيًا، برئاسة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية. وحسب بيان للخارجية، فقد "أكدت كاتبة الدولة التزام الجزائر الراسخ بتعزيز التكامل القاري، تطوير البنية التحتية، وتحقيق السيادة الاقتصادية لإفريقيا، مشددةً على أهمية المشاريع الكبرى كرافعة للتنمية المستدامة، وفي مقدمتها مشروعا الطريق العابر للصحراء والوصلة المحورية للألياف البصرية العابرة للصحراء." وفي هذا الإطار، أضاف البيان، أبرزت كاتبة الدولة الدور المحوري الذي تضطلع به الجزائر، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في دفع هذين المشروعين الاستراتيجيين، حيث استكملت تنفيذ الجزء الخاص بها من الطريق العابر للصحراء وتعمل مع الدول المعنية على تطويره كممر اقتصادي لتعزيز التجارة والاستثمار". كما أكدت "على أهمية خط الألياف البصرية العابر للصحراء في دعم التحول الرقمي بالقارة وتحسين الربط بين الدول الإفريقية وتعزيز بنيتها التحتية الرقمية".