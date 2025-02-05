احتفالية كبرى لجامع الجزائر لإحياء "منتصف شعبان"

يحيي جامع الجزائر مناسبة "منتصف شعبان"، التي تتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتدشينه من قبل رئيس الجمهورية، حيث ستقام احتفالية كبيرة بمشاركة وحضور لافت لشخصيات ومشايخ وعلماء وأساتذة ودبلوماسيين، وستكون مفتوحة لعموم المصلين، حسب ما صرح به رئيس المجلس العلمي لجامع الجزائر، موسى إسماعيل، للإذاعة الوطنية.

وقال الدكتور إسماعيل، اليوم الثلاثاء، إن جامع الجزائر فضاء رحب لأداء الصلاة اليومية وصلاة الجمعة، فضلا عن استضافة صلوات التراويح في شهر رمضان، والتي ستكون منقولة مباشرة عبر شاشة التلفزيون، كما يحتضن أيضا المناسبات الدينية الرسمية، ومنها إحياء المولد النبوي الشريف وإقامة صلاة عيدي الفطر والأضحى.

وقال ذات المتحدث إن الجامع يسهر على "إحياء التراث الإسلامي الجزائري، والعمل على ترسيخ الهوية والمرجعية الدينية الوطنية، وإرساء الحوار مع مختلف الأطياف الوطنية دون إقصاء، وكذا إبراز مبادئ التسامح والاعتدال ونبذ العنف، التي ارتبطت بهوية الجزائر على مر القرون".