الجزائر تجدد تمسكها بالموقف الإفريقي الموحد

شاركت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، في أشغال الاجتماع التحضيري، على مستوى وزراء الشؤون الخارجية، للجنة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي العشر، حول إصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة (C10)، الذي عُقد افتراضيا برئاسة وزير خارجية سيراليون، حسب ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان لوزارة الخارجية.

وحسب البيان، فقد "شكل هذا الاجتماع فرصة لتقييم التقدم المحرز في مسار المفاوضات حول إصلاح مجلس الأمن، وتنسيق المواقف الإفريقية في إطار المسار الحكومي الدولي لإصلاح مجلس الأمن".

وخلال الاجتماع، جددت كاتبة الدولة تمسك الجزائر بالموقف الإفريقي الموحد، المنبثق عن توافق إزولويني وإعلان سرت، والذي "يطالب بمنح إفريقيا تمثيلا عادلا داخل مجلس الأمن، بما يصحح الإجحاف التاريخي الذي طال القارة الإفريقية في المنظومة الدولية".