تسليم رخص الاستغلال لعدد من المستثمرين ببومرداس

أشرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، على تسليم رخص الاستغلال لعدد من المستثمرين الناشطين بولاية بومرداس، وذلك في إطار عملية رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية العالقة.

وأفاد بيان وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، بأنه في إطار زيارة العمل التي قام بها الوزير سيفي غريب إلى ولاية بومرداس، أشاد بالحركية الصناعية بالولاية التي تحصي 14 مؤسسة لكل 1000 ساكن، داعيا إلى رفع هذه النسبة لتصل إلى المعدل الوطني المقدر بـ29 مؤسسة لكل 1000 ساكن.

وأكد الوزير أن "الوحدات الجديدة التي ستدخل الخدمة ستعطي دفعة جديدة للولاية، وتعكس الإرادة السياسية للدولة الجزائرية، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، الرامية إلى تنويع الاقتصاد ورفع وتيرة الاستثمار".

وتم بالمناسبة، تقديم عرض حول قطاع الصناعة بولاية بومرداس، التي تحصي 14.943 مؤسسة، تنشط غالبيتها في مجالات الخدمات، الصناعة والبناء والأشغال العمومية، وتقوم بتوفير قرابة 92.000 منصب عمل، ويقدر عدد المؤسسات الناشطة في القطاع الصناعي ب 2.812 مؤسسة، تنشط أساسا في الصناعات الغذائية، الحديد والصلب وصناعة الورق والخشب.

وفيما يتعلق بالعقار الصناعي، فتحوز الولاية على 556 هكتارا، موزعة على منطقة صناعية واحدة و31 منطقة نشاطات. كما تم استحداث ثلاث مناطق نشاط مصغرة بمساحة 4,5 هكتارات.