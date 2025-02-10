العاصمة: انقطاع الماء بهذه البلديات

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال"، في بيان لها، عن تنفيذها، يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 فيفري 2025، أشغال صيانة على مستوى نظام تحويل المياه من محطة الضخ بالقبة إلى خزانات التوزيع ببوزريعة، وذلك في إطار التحضيرات لشهر رمضان الكريم.

وأوضح بيان الشركة، أن هذه الأشغال ستتسبب في انقطاع عملية التزويد بالمياه الشروب، يوم الأربعاء 12 فيفري 2025 على مستوى بلديات: بئر خادم، السحاولة، القطب الحضري عين المالحة، بني مسوس، بوزريعة، بن عكنون، الأبيار (المنطقة العلوية)، واد قريش (بوفريزي)، بولوغين (الزغارة)، رايس حميدو (سيدي الكبير)، الشراڤة ودالي براهيم.

وأكد البيان أن استئناف عملية التزويد بالمياه الشروب سيتم تدريجيا يوم الخميس 13 فيفري 2025.