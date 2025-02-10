الدرك الوطني يوجه نداء إلى الجمهور

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في البليدة، من توقيف أربعة أشخاص ارتكبوا جرائم التزوير وتقليد أختام، حسبما أفاد به بيان لذات الهيئة، اليوم الثلاثاء.

ووجهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، نداء إلى كل ضحية تعرض إلى أفعال مجرّمة قانونا، تعلقت بالتزوير في محررات رسمية، وتقليد أختام الدولة واستعمالها، وانتحال اسم ولقب الغير، من قبل 4 أشخاص مشتبهين (الصورة)، تم توقيفهم وإحالتهم على التحقيق الأمني، التقرب من مصالح الدرك عبر ولايات الوطن، لتقييد شكاوى ضدهم والإدلاء بشهادات حول القضايا المتابعين فيها.