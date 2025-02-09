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رياضة

مستقبل الرويسات يعمق الفارق في الصدارة

11 فيفري 2025 ()
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واصل مستقبل الرويسات سلسلة انتصاراته في الرابطة الثانية هواة (مجموعة وسط-شرق) وحسم اليوم الثلاثاء داربي الولاية الذي جمعه باتحاد ورقلة بنتيجة هدفين مقابل هدف في إطار الجولة الثامنة عشرة.

ورفع ممثل الكرة الورقلية رصيده إلى النقطة الـ 44 معمقا الفارق في الصدارة إلى سبع نقاط عن أقرب الملاحقين.

واستفاد الرائد من تعثر الوصيف اتحاد الحراش على أرضية ميدانه أمام صاحب المركز الثالث اتحاد عنابة في قمة الجولة، وانتهت المواجهة على نتيجة التعادل السلبي بعد أن ضيع المحليون ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع عن طريق هشام العقبي.

في المقابل، لم تتغير الأوضاع في مقدمة مجموعة وسط-غرب بعد عودة المتصدر نجم بن عكنون وملاحقة رائد القبة بنقطة التعادل من خارج الميدان، الأول أمام نصر حسين داي بنتيجة 2-2 والثاني أمام شباب تيموشنت 0-0 ليبقى الفارق بينهما 5 نقاط.

 

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