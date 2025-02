Des projets d’investissement prometteurs entre l’Algérie et Oman

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce mardi le président de l’Autorité d’investissement omanaise, Abdul Salam bin Mohammed al Murshidi, ainsi que la délégation qui l’accompagne, selon un communiqué de la présidence de la République.

Du côté algérien, ont assisté à cette rencontre, le directeur du cabinet de la présidence, Boualem Boualem, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa, le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, ainsi que le directeur général de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, Omar Rekkache.

Du côté omanais, étaient présents, le ministre de l’Agriculture, des Pêches et des Ressources en eau, Dr. Saud bin Hamoud bin Ahmed Al Habsi, le ministre de la Santé, Dr. Hilal bin Ali bin Hilal Alsabti, ainsi que l’ambassadeur du Sultanat d’Oman en Algérie, Saïf Nasser Rachid Al-Badai, selon le communiqué.

À l’issue de son entretien avec le président de la République, le président de l’Autorité d’investissement omanaise a annoncé de futurs projets d’investissement prometteurs entre l’Algérie et Oman.

“Nous avons eu l’honneur de rencontrer le président de la République, qui a exprimé son accueil chaleureux à toute forme de coopération entre le Sultanat d’Oman et l’Algérie dans divers secteurs”, a affirmé Abdul Salam bin Mohammed al Murshidi dans des déclarations relayées par la présidence.

“Nous avons été particulièrement ravis d’entendre Son Excellence nous confirmer qu’il suit de près tous les dossiers et secteurs communs, et qu’il a donné des directives pour assurer le soutien et toutes les facilités nécessaires à la réussite de ces projets conjoints”, a-t-il ajouté.

Et de conclure : “Nous espérons, dans les semaines et mois à venir, identifier un ensemble de projets dans les secteurs prioritaires, notamment la sécurité alimentaire et l’industrie pharmaceutique”.