La France appelée à nettoyer Reggane des déchets nucléaires

Le président de la commission de la santé, du travail, des affaires sociales et de la formation professionnelle à l’Assemblée Populaire Nationale, Hamsi Saïd, a demandé à la France de retirer ses déchets des sites des essais nucléaires dans le sud algérien.

Dans une déclaration accordée au journal El-Khabar en marge d’une journée d’étude sur la prise en charge du cancer en Algérie, il a exhorté la France à débarrasser la région de Reggane des déchets laissés par les essais nucléaires menés par l’occupant français. Il a précisé que ces déchets incluent des réservoirs, du matériel ainsi que des restes d’animaux enfermés dans des cages, découverts par des experts algériens. Ces derniers étaient soumis aux mêmes conditions que les Algériens innocents sur lesquels ces essais nucléaires avaient été effectués.

Le député a ajouté qu’un confinement technique de ces déchets dans un site scellé par du béton aurait dû être effectué, mais au lieu de cela, ils ont été abandonnés en plein air, ce qui explique leurs effets persistants sur de nombreuses années.

De son côté, le député Belaila Afif, représentant de la wilaya d’Adrar et président de la commission de l’éducation à l’Assemblée Populaire Nationale, a réclamé une indemnisation financière sous forme d’envoi de médecins et de prise en charge totale des dépenses supportées par l’État algérien pour soigner les patients atteints de cancer et de malformations congénitales dans cette région.

Il a souligné que les effets des essais nucléaires ne se sont pas limités à Reggane mais ont touché également les zones avoisinantes, et qu’ils persistent jusqu’à ce jour. Ces impacts, selon les experts, pourraient durer plus de 4.000 ans. Il a également noté une augmentation alarmante des cas de cancer sous différentes formes dans ces régions, une situation attribuée aux retombées des explosions nucléaires françaises.

Face à cette situation, le député Belaila a appelé les autorités algériennes à exiger de la France un nettoyage entier de la zone, en utilisant des technologies et équipements spécialisés que seul Paris détient.