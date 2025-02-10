سكة حديدية: تفاصيل حول مشروع الأغواط-غرداية

يرتقب أن تنطلق ''في القريب'' ورشات أشغال إنجاز شطر من مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين ولايتي الأغواط وغرداية على مسافة 265 كلم، حسب ما علم اليوم الثلاثاء لدى مديرية الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

وفي هذا الصدد أوضح المكلف بمتابعة المشاريع بمديرية القطاع، محمد لمين غريقة، لوكالة الأنباء الجزائرية أن "المشروع الذي تبلغ تكلفته 186 مليار دج، سيتم إطلاق أشغاله فور استكمال دراسات الجدوى ونزع الملكية للمنفعة العمومية والتعويض".

وقد عقد مؤخرا بمقر الولاية اجتماع تنسيقي بين مختلف الخبراء والجهات المعنية بهذا المشروع، بما في ذلك الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة تنفيذ الاستثمارات في السكة الحديدية (أنسريف)، ووزارتي الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية والمالية، بإشراف والي الولاية، عبد الله أبي نوار، بهدف التحضير لإطلاق الأشغال.

ويعد هذا الخط للسكة الحديدية، وهو خط أحادي المسار، من المشاريع المهيكلة ويهدف إلى فك العزلة عن عديد المدن بجنوب البلاد، كما جرى شرحه.

ووفقا لمحتوى المشروع، من المقرر إنشاء خمس محطات لنقل المسافرين والبضائع، اثنتان في ولاية الأغواط (بليل وحاسي الرمل) وثلاثة في ولاية غرداية بريان وواد نشو، وفي المكان المسمى فوينس متليلي.

وأوضح غريقة أن خط السكك الحديدية الكهربائي الجديد، الذي تسير فيه القطارات على مسافة 220 كلم بقاطرات الركاب والمجهز بنظام اتصالات (جي –إم -إس-إر) بدعامة الألياف البصرية، سيشكل بداية عصر جديد للنقل بالشبكة الوطنية للسكة الحديدية وسيسمح بتطوير النشاط السياحي في المناطق الجنوبية من البلاد.

ومن المتوقع أن يكون لهذا الخط انعكاسات اقتصادية هامة، خاصة فيما يتعلق بنقل البضائع، سيما منها منتجات الطاقة (الوقود) والحبوب، والمنتجات الزراعية الواسعة الاستهلاك.

وأضاف أنه سيعود بالنفع أيضا على المناطق الصناعية التي توجد في طور الإنجاز، وسيرفع من جاذبية المستثمرين للمساهمة في تنشيط النسيج الاقتصادي بالجنوب، فضلا عن استحداث آلاف مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة أثناء مراحل الأشغال، ومئات مناصب الشغل الدائمة لدى دخوله حيز الاستغلال.

كما أكد المكلف بمتابعة المشروع أيضا أن دراسة مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين ولايتي غرداية والمنيعة، قد أوشكت على الانتهاء، مؤكدا أن المسارات تم إعدادها بالتشاور بين مختلف الشركاء التقنيين، وكذلك المجتمع المدني، والمنتخبين المحليين للبلديات المعنية بهذا المشروع.

للتذكير، يدخل هذا الشطر في إطار خط السكة الحديدية العابر للصحراء الرابط بين الجزائر العاصمة وتمنراست على مسافة 2439 كلم.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد دشن، سنة 2023، شطر من هذا الخط يربط بين بوغزول (المدية) والأغواط مرورا بالجلفة على مسافة 250 كلم.

ويتبقى إنجاز عدة أجزاء من هذا الخط الاستراتيجي وهي خط الشفة (البليدة)-بوغزول (المدية)، شطر الأغواط-غرداية، شطر غرداية-المنيعة، ثم ربط المنيعة بتمنراست مرورا بعين صالح.