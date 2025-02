Port d’Alger ; Les instructions du ministre des Transports

Le ministre des Transports, Saïd Sayoud a donné, mardi au port d'Alger, une série d'instructions relatives au renforcement de l'infrastructure en ressources humaines et matérielles nécessaires et ordonné d'assurer le travail selon le régime 24/24H, et ce en application des orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du ministère.

Le ministre a donné ces instructions lors d'une visite de terrain au port d'Alger, en présence des cadres du ministère, du président du Groupe algérien de transport maritime (GATMA), du directeur général de l'Entreprise portuaire d'Alger (EPA), de représentants de l'entreprise "Meditram" et de la société Cosider, ainsi que des responsables du Bureau d'études maritimes.

Sayoud s'est enquis de l'état d'avancement des travaux de confortement et d'aménagement des quais d'amarrage 18,19,20 et 21, dans le cadre de l'amélioration de cette structure.

Le ministre a également écouté des explications sur le fonctionnement du travail et les plans techniques programmés par les entreprises de réalisation.

Il a, également, inspecté les travaux de démolition d'anciens entrepôts, dans le cadre de l'extension des zones de cargaison, en vue d'accueillir un plus grand nombre de conteneurs.

Dans ce contexte, le ministre a mis l'accent sur la nécessité de respecter les délais impartis pour la réalisation de ces projets vu leur grande importance pour satisfaire les besoins des opérateurs économiques nationaux, affirmant ne tolérer aucun retard.

Il a en outre instruit de "renforcer les chantiers en ressources humaines et matérielles nécessaires, de redoubler d'efforts, de former une commission d'ingénieurs à l'Administration centrale de contrôle et d'effectuer des visites d'inspection quotidiennes (jour et nuit) sur le terrain".

Sayoud a également ordonné de travailler, en coordination avec tous les intervenants (travailleurs des ports, police, douanes, opérateurs économiques), en vue d'accélérer la cadence de traitement des conteneurs et de réaliser les objectifs tracés, appelant les gestionnaires du port à veiller à livrer les conteneurs à leurs propriétaires, dans les meilleurs délais", conclut le communiqué.