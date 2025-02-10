هل تغير موقف ملك الأردن؟

أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، عقب لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستستقبل ألفي طفل فلسطيني مريض من قطاع غزة، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وبخصوص استقبال الفلسطينيين، قال عبد الله الثاني "يجب أن نضع بالاعتبار كيفية تنفيذ ذلك بما يخدم مصلحة الجميع".

وأضاف ملك الأردن أن بلاده تعتقد أن هناك سبيل لإحلال السلام والرخاء في المنطقة، مضيفا: "يجب أن ننتظر لنرى خطة من مصر".

وبشأن وجود أرض يمكن أن يعيش عليها الفلسطينيون، قال عبد الله الثاني "علي أن أعمل ما فيه مصلحة بلدي".

وقال الملك عبد الله إنه سيكون هناك رد من عدة دول على مقترح ترامب بشأن غزة.

وتوحي تصريحات اليوم إلى ليونة في موقف العاهل الأردني بشأن خطة ترامب لتهجير سكان قطاع غزة والتي كان قد عارضها بشدة في وقت سابق.

من جهته، جدد ترامب الدفاع عن "مخططه الشيطاني" قائلا إن "الفلسطينيين سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة"، مضيفا: "أدرك أننا قادرون على التوصل إلى حل".

وتابع ترامب عقب لقائه العاهل الأردني، في واشنطن، "أعتقد أنه ستكون هناك قطع من الأرض في الأردن ومصر يمكن أن يعيش فيها الفلسطينيون".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أعتقد بنسبة 99 بالمئة أننا سنتمكن من إنجاز شيء مع مصر أيضا".

وأكد ترامب بالقول "سنسيطر على غزة وستكون السلطة الأمريكية". وقال ترامب "سندير غزة بشكل صحيح للغاية ولن نشتريها".

وأوضح، أن "تطوير غزة الذي سيحدث بعد فترة طويلة من الآن سيجلب وظائف كثيرة للمنطقة". وعند سؤاله عما إذا كان سيقوم شخصيا بمشاريع تنمية في غزة رد ترامب "بلا".

وعندما سئل ترامب عن حجب المساعدات، امتنع عن الرد، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تقدم الكثير من الأموال، وأنه لن يضطر إلى التهديد، وقال: "أعتقد أننا فوق ذلك".