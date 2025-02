Le roi jordanien a-t-il changé de position ?

Le roi jordanien, Abdullah II, a annoncé aujourd'hui, après sa rencontre avec le président américain Donald Trump, que son pays accueillera 2. 000 enfants palestiniens malades de Gaza, selon l'agence "Reuters".

Concernant l'accueil des Palestiniens, Abdullah II a déclaré : "Nous devons prendre en compte la manière de mettre cela en œuvre dans l'intérêt de tous."

Le roi de Jordanie a ajouté que son pays croit qu'il existe un moyen d'apporter la paix et la prospérité dans la région, ajoutant : "Nous devons attendre de voir le plan de l'Égypte."

En ce qui concerne l'existence d'une terre où les Palestiniens pourraient vivre, Abdullah II a affirmé : "Je dois faire ce qui est dans l'intérêt de mon pays."

Le roi Abdullah a également précisé qu'il y aurait une réponse de plusieurs pays concernant la proposition de Trump sur Gaza.

Les déclarations d’aujourd’hui suggèrent une certaine flexibilité dans la position du roi jordanien concernant le plan de Trump pour le déplacement des habitants de Gaza, qu'il avait auparavant fortement rejeté.

De son côté, Trump a renouvelé sa défense de son "plan diabolique", déclarant que "les Palestiniens vivront en sécurité ailleurs qu'à Gaza", ajoutant : "Je suis convaincu que nous pouvons parvenir à une solution."

"Je pense qu'il y aura des terres en Jordanie et en Égypte où les Palestiniens pourront vivre", a poursu²ivi Trump après sa rencontre avec le roi jordanien à Washington

"Je pense à 99 % que nous réussirons également à conclure quelque chose avec l'Égypte", a ajouté le président américain a ajouté.

"Nous contrôlerons Gaza et ce sera l'autorité américaine", a précisé Trump avant d’ajouter: "Nous gérerons Gaza de manière très appropriée, mais nous ne l'achèterons pas"

A la question s'il allait personnellement financer des projets de développement à Gaza, Trump a répondu "Non."