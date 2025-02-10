نيجيريا تؤكد التزامها بإنجاح مشروع انبوب الغاز العابر للصحراء

أكد وزير الدولة للموارد البترولية والغاز لنيجيريا، إكبيريكبي إيكبو، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، التزام بلاده بإنجاح مشروع انبوب الغاز العابر للصحراء.

وفي تصريح صحفي بمقر رئاسة الجمهورية، عقب استقباله برفقة وزير البترول لجمهورية النيجر، صحابي عومار، من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أوضح إيكبو أنه خلال الاجتماع الوزاري الرابع للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، "اتفقنا على المضي قدما وقررنا إعادة بعث المشروع".

وأضاف الوزير الذي حضر إلى الجزائر برفقة ممثل شركة البترول والغاز النيجيرية ليشارك في اجتماعات فريق العمل المشترك رفقة نظرائه من الجزائر والنيجر، بـ "أننا لن نتراجع عن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء".

وبعد أن لفت إلى أهمية القرارات التي تم اعتمادها من طرف وزراء الدول الثلاث تبعا لنتائج اجتماع فريق الخبراء المشترك، أكد إيكبو أنه تم اطلاع رئيس الجمهورية بما تم التوصل إليه وهو "راض بالنتائج المحققة".