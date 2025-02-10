الرابطة المحترفة: برمجة الجولتين الـ 19 والـ 20 في مارس القادم

برمجت رابطة كرة القدم المحترفة الجولتين الـ 19 والـ 20 لبطولة الرابطة الأولى "موبيليس" شهر مارس القادم، حسب البرمجة التي كشفت عنها اليوم الثلاثاء على موقعها الرسمي.

وتنطلق الجولة الـ19 يوم الخميس 6 مارس بإجراء أربعة لقاءات ويتعلق الأمر بكل من : مولودية وهران- مولودية الجزائر، اتحاد الجزائر-ترجي مستغانم، أولمبي آقبو- نادي بارادو، ومولودية البيض-شباب بلوزداد.

وتلعب ثلاث مباريات يوم الجمعة 7 مارس، في حين تقام القمة بين شباب قسنطينة وشبيبة القبائل، يوم السبت 8 مارس.

كما قامت الرابطة ببرمجة الجولة الـ 20، حيث تنطلق يوم الجمعة 14 مارس ويتقدمها "الداربي" العاصمي بين شباب بلوزداد واتحاد الجزائر، يوم السبت 15 مارس، فيما تقام آخر مواجهتين يوم الأحد 16 مارس.

وستجرى هاتان الجولتان (19) و (20) خلال شهر رمضان المبارك.

بالمقابل، لم تتم برمجة أي جولة من البطولة خلال تواريخ الفيفا، والتي ستتراوح بين 17 و25 مارس، حيث سيخوض الفريق الوطني خلالها مقابلتين ضمن التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2026، الأولى خارج الديار أمام بوتسوانا، والثانية داخل الديار أمام الموزمبيق.

وستلعب لقاءات الدور ربع النهائي لكأس الجزائر، يومي 27 و28 مارس.

برنامج مباريات الجولتين الـ19 و الـ20 :

الجولة الـ 19:

الخميس 6 مارس 2025:

مولودية وهران - مولودية الجزائر

اتحاد الجزائر - ترجي مستغانم

أولمبي آقبو - نادي بارادو

مولودية البيض - شباب بلوزداد

الجمعة 7 مارس 2025 :

اتحاد بسكرة - نجم مقرة

وفاق سطيف - شبيبة الساورة

اتحاد خنشلة - أولمبي الشلف

السبت 8 مارس 2025:

شباب قسنطينة - شبيبة القبائل

الجولة الـ 20

الجمعة 14 مارس 2025:

شبيبة الساورة - اتحاد بسكرة

نادي بارادو - شباب قسنطينة

شبيبة القبائل - مولودية وهران

ترجي مستغانم - وفاق سطيف

السبت 15 مارس 2025:

شباب بلوزداد - اتحاد الجزائر

اولمبي الشلف - أولمبي آقبو

الأحد 16 مارس 2025:

مولودية الجزائر - اتحاد خنشلة

نجم مقرة - مولودية البيض.