أمطار رعدية على هذه الولايات (تحديث)

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، بتساقط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية على عدة ولايات بشمال الوطن.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة، أن أمطارا رعدية معتبرة محليا ستتساقط بكميات قد تتراوح ما بين 20 إلى 40 ملم. أما الولايات المعنية فهي: تيبازة، عين الدفلى، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، بومرداس، تيزي وزو والبويرة. وتمتد صلاحية النشرية بداية من فجر يوم الخميس إلى غاية التاسعة ليلا.

كما نبه الديوان إلى تساقط أمطار غزيرة على ولايتي بجاية والشلف. وحذرت المصالح ذاتها، من هبوب رياح قوية وتشكل أمواج عالية على سواحل بني صاف، وهران والجزائر العاصمة.