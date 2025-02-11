وفد عماني يزور مجمع "لابال"

زار وفد من المتعاملين الاقتصاديين العمانيين مجمع "لابال" للصناعات الغذائية، بولاية بومرداس، بهدف بحث فرص الشراكة في هذا المجال، حسبما أفاد به، اليوم الأربعاء، بيان لوزارة الصناعة.

وكان في استقبال الوفد العماني، الذي يترأسه وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، سعود بن حمود الحبسي، وزير الصناعة، سيفي غريب، ووالي بومرداس، فوزية نعامة.

وتهدف زيارة العمل هذه، التي يقوم بها الوفد العماني إلى الجزائر، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وسلطنة عمان، لاسيما في مجال الأمن الغذائي والصناعات الصيدلانية، تجسيدا لمخرجات زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى مسقط، في أكتوبر 2024، وتوجيهاته في هذا الخصوص، حسب البيان.

وكان رئيس الجمهورية استقبل، أمس الثلاثاء، الوفد العماني برئاسة الجمهورية.