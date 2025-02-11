الشلف: توقيف مشعوذ بحوزته حبل سري لمولود

وضعت شرطة عين أمران بولاية الشلف، حدا لنشاط مشعوذ مع حجز معدات، وأغراض تستعمل في هذا النشاط، من بينها كاشف معادن، حسب ما أفاد به بيان أمني، صادر اليوم الأربعاء.

وقد تمت هذه العملية، التي أطرها عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، بعد رصد نشاط مشبوه، حول ممارسة طقوس السحر، والشعوذة على مستوى مدينة تاوقريت بولاية الشلف.

وقد أفضت التحريات الميدانية الموسعة، التي أطلقها عناصر الفرقة، إلى تحديد هوية وتوقيف المشتبه به البالغ من العمر 46 سنة.

هذا الأخير ضبط على متن مركبة متلبسا بحيازة جهاز كاشف معادن، إلى جانب 10 أحراز خاصة بالشعوذة، وحبل سري خاص بمولود حديث الولادة، وكتاب خاص بطقوس الشعوذة. إلى جانب مبلغ مالي قدره 78 ملايين سنتيم من عائداته الإجرامية.

ومواصلة للتحقيق في القضية تحت إشراف النيابة المختصة، جرى تفتيش مسكن، ومحل خاص بالأعشاب الطبية كان يستغلهما المعني في نشاطه المشبوه، حيث تم استرجاع عدة أغراض، ومستلزمات ومعدات كان يستعملها في ممارسة طقوسه، تمثلت في كتابين بهما مفاهيم عن السحر والشعوذة وأعشاب وعقاقير ومواد مختلفة، وخاتم من معدن الفضة، إلى جانب مهرازين وقصاصات مدون عليها طلاسم، وكتابات وقطع معدنية وفخارية، كلها تندرج ضمن نشاطه الإجرامي، إلى جانب حجز 6 أقراص من نوع ليصانكسيا 10 ملغ، وقطعة من الكيف المعالج مهيأة للبيع والترويج.

وقد أنجز ضد المشتبه به ملف جزائي أحيل بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة بوقادير، التي خصته بأمر إيداع بالمؤسسة العقابية عن تهم اقتناء وبيع جهاز حساس دون رخصة، وممارسة السحر والشعوذة بغرض الحصول على منفعة مادية أو معنوية، وحيازة المخدرات، والمؤثرات العقلية قصد العرض على الغير، بهدف الاستعمال الشخصي بطريقة غير مشروعة.