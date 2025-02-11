حجز 50 قنطارا من اللحوم الفاسدة في عين وسارة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بعين وسارة في ولاية الجلفة، من حجز وإتلاف 50 قنطارا من اللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك البشري، مع توقيف ستة أشخاص مشتبه فيهم، من بينهم امرأة، في عملية أمنية تهدف إلى محاربة الغش وحماية صحة المستهلك.

وحسب بيان مصالح الدرك الوطني، صادر اليوم الأربعاء، جاءت هذه العملية بعد ورود معلومات تفيد بنقل أحد الموردين اللحوم الحمراء من ولايات الجنوب دون الختم البيطري إلى مذابح في المدن الشمالية، حيث يتم وسمها بأختام مزورة واستخراج وثائق إدارية غير قانونية لتسويقها على أنها لحوم محلية.

وبالتنسيق مع المصلحة المركزية للأمن الغذائي بقيادة الدرك الوطني والمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، تم توقيف شاحنتين محملتين باللحوم قادمتين من إحدى المدن الشمالية باتجاه الجنوب.

وبعد فحص اللحوم من قبل المفتشة البيطرية بعين وسارة، تبين أنها مجهولة المصدر ولم تخضع للفحوصات البيطرية المطلوبة، مما استدعى إتلافها فورا، حفاظا على الصحة العامة، كما أسفر تفتيش المذبح المرتبط بالقضية عن حجز كمية من رؤوس الأبقار والأغنام وأحشاء الحيوانات التي تعود للحوم المضبوطة.

وأسفرت التحقيقات عن توقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 40 و60 سنة، يواجهون تهما تتعلق بالمضاربة غير المشروعة التي تهدف إلى إحداث اضطراب في السوق، بالإضافة إلى مخالفات ضمن قانون حماية المستهلك وقمع الغش، وتمت مباشرة تحقيق معمق في القضية من قبل الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين وسارة، مع تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، بينما تم إتلاف اللحوم بالتنسيق مع المصالح الإدارية المعنية.