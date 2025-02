État d'alerte au CRB

Les gardiens du CR Belouizdad, Mustapha Zeghba et son remplaçant Farid Chaâl, ont décidé de boycotter leur équipe avant le match prévu cet après-midi au stade Nelson Mandela contre l’US Khenchela.

Une source bien informée a révélé à El Khabar que la décision des deux gardiens est une réaction directe aux propos tenus par le président du conseil d’administration, Mehdi Rabhi, lors d’une réunion tenue hier, où il aurait évoqué des erreurs dans la gestion de l’équipe, notamment le fait de ne pas avoir donné sa chance au jeune gardien Redouane Maâchou, ne serait-ce qu’en finale de la Supercoupe contre le MC Alger, en raison de son talent lors des tirs au but.

D’après la même source, Zeghba aurait décidé de quitter immédiatement, tandis que Chaâl aurait prétexté une blessure pour s’absenter du match d’aujourd’hui.

Face à cette situation imprévue, le staff technique a dû convoquer le troisième gardien, Redouane Maâchou, ainsi qu’un gardien de l’équipe réserve pour disputer la rencontre contre Khenchela. Parallèlement, des responsables du club tentent activement de convaincre les deux joueurs boycotteurs de revenir rapidement afin d’éviter que l’affaire ne prenne de l’ampleur et ne s’ajoute aux nombreuses crises que traverse le club, dont la dernière en date est le départ gratuit de Mohamed Aïssi vers le club russe de Makhachkala.