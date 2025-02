Des influnceuses arrêtées à Oran

La brigade de lutte contre la cybercriminalité, relevant du service de la police judiciaire de la wilaya d'Oran, a procédé à l'arrestation de deux influenceuses possédant des comptes sur Instagram et d'autres réseaux sociaux, selon un communiqué de la police d'Oran.

Le communiqué, publié ce mercredi, précise que "l'affaire a été déclenchée après la détection de vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, dans lesquelles les concernées faisaient la promotion de leur contenu immoral lors de diffusions en direct sur une application".

Il ajoute que "suite à une coordination avec le procureur de la République près le tribunal de Flaoucene, la police judiciaire a mené une enquête et des investigations sur ces vidéos, ce qui a permis d'identifier et d'arrêter les deux suspectes, ainsi que de saisir les téléphones portables utilisés dans l'infraction".