L’Algérie appelle à la réhabilitation de l’Union Africaine

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a plaidé, mercredi depuis Addis-Abeba, pour l'unification des efforts africains en vue de réhabiliter l'Union africaine (UA) et de conforter sa place sur l'échiquier international.

Dans une allocution à l'ouverture des travaux du Conseil exécutif de l'UA, à l'occasion de l'examen du rapport du Comité des représentants permanents, Attaf a souligné que la conjoncture critique et périlleuse que traverse le système des relations internationales contraint les pays africains à accélérer la mise en place de mécanismes susceptibles de préserver leurs intérêts communs.

A ce propos, Attaf a appelé à saisir l'opportunité de la tenue du sommet africain prévue les 15 et 16 février pour renouveler l'édification institutionnelle de l'Organisation continentale et renforcer sa composante humaine tout en lui permettant de concrétiser ses objectifs ambitieux, à l'effet de consolider les acquis réalisés, de remédier aux insuffisances relevées, et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour défendre les priorités du continent africain face aux menaces extérieures.

L'Afrique aspire aujourd'hui à asseoir les fondements d'une organisation forte et cohérente, capable de s'imposer dans le règlement des crises que connaît le continent tout en jouant un rôle actif dans la promotion de son développement économique, a ajouté Attaf.