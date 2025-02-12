أول اتصال هاتفي بين بوتين والشرع

أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية اليوم الأربعاء مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع.

وحسب ما أوردت قناة "روسيا اليو"، قال الكرملين أن بوتين أكد استعداد روسيا الدائم للمساعدة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية لسكانها.

وأشار البيان إلى أن القادة ناقشوا عدة قضايا ملحة تتعلق بالتعاون العملي في المجالات التجارية والاقتصادية والتعليمية وغيرها، مع الأخذ بعين الاعتبار المحادثات الأخيرة في دمشق التي أجراها الوفد الروسي المشترك بين الوزارات في دمشق.

وقال البيان: "تمنى فلاديمير بوتين النجاح لأحمد الشرع في معالجة المهام التي تواجه القيادة الجديدة للبلاد لصالح الشعب السوري، الذي تربطه بروسيا علاقات صداقة وتعاون مفيد متبادل على مر التاريخ".

وأضاف الكرملين: "تم الاتفاق على مواصلة هذا النوع من الاتصالات المفيدة لوضع أجندة واسعة لتطوير التعاون الثنائي. وكانت المحادثة الهاتفية بين القائدين بناءة وعملية وثريّة بالمحتوى".

الجدير ذكره أن هذه أول محادثة هاتفية بين بوتين وأحمد الشرع، ومع ذلك، فقد سبق للزعيم السوري الجديد أن تواصل مع الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

وأجرى ميخائيل بوغدانوف برفقة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف ووفد حكومي روسي في جانفي الماضي، أول زيارة لدمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد.