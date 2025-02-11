سوناطراك تعلن استئناف العمل بمركب الغاز ألرار

أعلن مجمع سوناطراك، اليوم الأربعاء، في بيان، عن استئناف العمل بمركب معالجة الغاز بألرار، الواقع بمنطقة الإنتاج السطح بولاية إليزي وذلك بعد دخول ثلاثة خطوط من أصل أربعة حيز الخدمة، وهذا بعد عزل وتأمين الخط رقم 1 الذي تضرر جزئيا عقب الحادث المسجل بتاريخ 27 نوفمبر 2024. ولقد تم هذا الاستئناف إثر انتهاء أشغال الصيانة بالأجزاء المشتركة القريبة من مكان نشوب الحريق التي تأثرت بدرجات الحرارة الناجمة عنه.

وتنقل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، اليوم، إلى هذا المركب، مرفوقا بوفد من الإطارات المسيرة للمجمع، للوقوف على سيرورة عملية استئناف العمل بمركب الغاز ألرار التي ستسمح له بالعمل بكامل قدراته الإنتاجية والتي تبلغ 18 مليون متر مكعب يوميا، في انتظار استكمال عملية إعادة تأهيل خط الإنتاج رقم 1.

وعند معاينته لهذه العملية، أشاد الرئيس المدير العام بالجهود المبذولة لإعادة تشغيل الخطوط الثلاثة السليمة بالمركب الغازي، مؤكدا أن هذا التحدي يجسد قدرة فرق سوناطراك والتزامها بضمان استمرارية الإنتاج.

للتذكير فإن الحادث الذي سجل على مستوى خط الإنتاج رقم 1 لم يسفر عن أي خسائر بشرية، غير أنه استدعى اتخاذ إجراءات تقنية وهندسية دقيقة لعزل هذا الخط بالكامل عن باقي خطوط الإنتاج.

وأكدت سوناطراك أنه "رغم هذا العطل، لم تتأثر عمليات تزويد العملاء بالغاز من طرف سوناطراك، مما يؤكد قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية والحفاظ على مكانة الشركة كمورد موثوق في سوق الطاقة العالمية".