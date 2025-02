Sonatrach : Reprise de l'activité au complexe gazier d'Alrar

Sonatrach a annoncé, ce mercredi, dans un communiqué, la reprise de l’activité au complexe de traitement de gaz d'Alrar, situé dans la zone de production de surface de la wilaya d'Illizi. Cette reprise intervient après la mise en service de trois lignes sur les quatre existantes, suite à l'isolement et la sécurisation de la ligne n°1, partiellement endommagée lors de l’incident survenu le 27 novembre 2024. Les travaux de maintenance des parties communes proches du foyer de l’incendie, affectées par la chaleur, ont été achevés, permettant ainsi cette reprise.

Le président-directeur général de Sonatrach, Rachid Hachichi, s’est rendu ce mercredi sur le site du complexe, accompagné d’une délégation de cadres dirigeants du groupe, afin de superviser la reprise des opérations. La remise en service des trois lignes permettra au complexe de fonctionner à pleine capacité, soit 18 millions de mètres cubes par jour, en attendant la réhabilitation complète de la ligne de production n°1.

Lors de cette visite, le PDG de Sonatrach a salué les efforts déployés pour remettre en marche les trois lignes opérationnelles du complexe gazier, soulignant que ce défi illustre la capacité et l’engagement des équipes de Sonatrach à assurer la continuité de la production.

Pour rappel, l'incident survenu sur la ligne de production n°1 n’a entraîné aucune perte humaine. Toutefois, il a nécessité la mise en place de mesures techniques et d'ingénierie rigoureuses pour isoler totalement cette ligne du reste du système de production.

Sonatrach a également assuré que, malgré cet incident, l’approvisionnement des clients en gaz n’a pas été affecté, confirmant ainsi la capacité du groupe à honorer ses engagements contractuels et à maintenir sa position de fournisseur fiable sur le marché énergétique mondial.