زملاء حاج موسى يطيحون بالميلان

عاد ميلان الإيطالي بالهزيمة من أرض فاينورد الهولندي بنتيجة هدف مقابل صفر في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وسجل هدف المباراة الوحيد البرازيلي بايشاو بعد مرور 3 دقائق فقط على صافرة البداية حيث سيقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء القادم في سان سيرو.

وشارك الدولي الجزائري أنيس حاج موسى في كامل أطوار المواجهة وقدم مستوى لا بأس به وأتيحت له بعض الفرص للتسجيل.

في مقابلة أخرى، كسب بايرن ميونيخ الألماني الأسبقية على ميدان مستضيفه سلتيك الإسكتلندي بفوزه عليه بهدفين مقابل هدف.

ومنح الفرنسي مايكل أوليزيه التقدّم للفريق الألماني بتسديدة جميلة في الدقيقة 45 وعزز الإنجليزي هاري كين تقدم بايرن بالهدف الثاني في الدقيقة 49 قبل أن ينجح سلتيك في تقليص الفارق عبر الياباني دايزن مايدا في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

ووضع بنفيكا البرتغالي قدماً في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بفوزه الثمين على مضيفه موناكو الفرنسي المنقوص 1-0 على ملعب "لويس الثاني".

وسجل المهاجم الدولي اليوناني فانغيليس بافليديس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48 رافعا رصيده إلى ستة أهداف في تسع مباريات في المسابقة، ويلتقي الفريقان إيابا الثلاثاء المقبل في لشبونة.

وحقق كلوب بروج البلجيكي مفاجأةً كبيرة بفوزه على ضيفه أتالانتا الإيطالي بهدفين مقابل هدف واحد الأربعاء في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وضع فيران يوتغلا أصحاب الأرض في المقدمة بالهدف الأول في الدقيقة 15، لكن ماريو باشاليتش عادل النتيجة لأتالانتا في الدقيقة 41.

وفي الوقت بدل الضائع منح حكم اللقاء ركلة جزاء لكلوب بروج نفذها غوستاف نيلسون بنجاح مانحا فريقه فوزا مهما قبل لقاء العودة في إيطاليا.