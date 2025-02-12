مقترحات نظار الثانويات حول القانون الأساسي

استقبل وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لنظار الثانويات، وذلك في إطار تلقي اقتراحات المنظمات النقابية المعتمدة حول القانون الأساسي للقطاع، حسب ما أورده اليوم الخميس بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن الاستقبال جرى أمس الأربعاء، بحضور رئيس ديوان الوزارة، المشرف على اللجنة المنصبة لتلقي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع حول القانون الأساسي والنظام التعويضي، وكذا الانشغالات المهنية والاجتماعية للموظفين. و

وأضاف البيان "ركز المنسق الوطني للنقابة على عدد من الاقتراحات والملاحظات من بينها فتح آفاق الترقية إلى رتبة مفتش إدارة وعبر التأهيل إلى مدير ثانوية، وإدراج تكوين متخصص لسلك النظار يستجيب لطموحاتهم المستقبلية".

كما تم اقتراح، خلال هذا اللقاء، "تمكين النظار حاملي شهادة الدكتوراه من الوضع في الخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت وصاية الوزارة"، إضافة إلى مقترح يخص "استحداث منحة الإشراف البيداغوجي والإداري ومنحة التكليف بالتسيير".