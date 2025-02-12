غزة: مفاوضات إنقاذ وقف إطلاق النار في الطريق الصحيح

نقلت وكالة فرانس برس عن مصدرين فلسطينيين مطلعين قولهما إن المفاوضات المتعلقة بإنقاذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، شهدت تقدما قد يؤدي إلى تنفيذ عملية تبادل أسرى صهاينة وأسرى فلسطينيين السبت كما هو مخطط.

وأوضح المصدر لوكالة فرانس برس أن "الوسطاء أجروا مباحثات مكثفة وتم الحصول على تعهد صهيوني مبدئيا بتنفيذ بنود البروتوكول الإنساني بدءا من صباح اليوم الخميس".

وأفاد مصدر آخر، بأن حماس أكدت للمسؤولين المصريين التزامها الاتفاق وتنفيذ الدفعة السادسة من تبادل الأسرى والمحتجزين في موعدها السبت فور التزام الاحتلال.

وكانت مصادر أكدت، أمس الأربعاء، نجاح جهود القاهرة في تقريب وجهات النظر بين حركة حماس والكيان الصهيوني والالتزام بالإفراج عن الأسرى الصهيونيين يوم السبت المقبل.

كما تم التوافق على دخول المساعدات المتفق عليها لغزة بما فيها الكرفانات والمنازل المتنقلة، كما تم الاتفاق أيضا على زيادة شاحنات المساعدات والسماح بعبورها إلى شمال غزة.