الكيان الصهيوني يرضخ لمطالب "حماس"

كشفت القناة 12 العبرية، أنه من المتوقع أن تُدخل منظمات دولية الوقود والمعدات الطبية لقطاع غزة بشكل عاجل، بما يسمح بإتمام تبادل الأسرى مع حركة حماس السبت المقبل.

ورجحت القناة أن توافق الحكومة الصهيونية على إدخال المساكن المؤقتة إلى قطاع غزة اليوم الخميس. جاء ذلك بعدما أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تأجيل تسليم الأسرى الصهيونيين المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل إلى إشعار آخر، جراء انتهاكات تل أبيب لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ما دفع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لتهديد بفتح "أبواب جهنم" على قطاع غزة ان تقم الحركة باطلاق سراح جميع الأسرى منتصف نهار يوم السبت المقبل.

غير أن ضغوطات داخلية من بينها للمؤسسة الأمنية الصهيونية، دفعت حكومة الاحتلال للتفاوض عبر الوسطاء لرفع العقبات أمام استمرار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.