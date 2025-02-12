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مجتمع

المدية: الإطاحة بعصابة سرقة محلات الهواتف النقالة

13 فيفري 2025 ()

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تمكنت مصالح أمن ولاية المدية، من خلال الأمن الحضري الثاني، من إحباط نشاط عصابة إجرامية كانت متورطة في سرقة محلات الهواتف النقالة، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الأمن صادر اليوم.

وقد بدأت القضية بتلقي مصالح الأمن شكوى من أحد أصحاب المحلات التجارية المتخصصة في بيع وتصليح الهواتف النقالة، يفيد فيها بتعرض متجره لعملية سرقة.

 وأضاف البيان "على إثر ذلك، باشرت مصالح الأمن تحقيقات مكثفة للكشف عن هوية المشتبه فيهم.ومع تقدم التحقيقات، تم جمع الأدلة الكافية التي قادت إلى تحديد المشتبه فيهم حيث تم توقيف خمسة أفراد تتراوح أعمارهم بين 17 و38 سنة مع حجز هواتف نقالة، جهاز كومبيوتر محمول، ومبالغ مالية وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، تم إنجاز ملفات قضائية ضد هؤلاء المشتبه فيهم، ليتم تقديمهم أمام العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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