العاصمة: توقف سائق دراجة نارية اعتدى على مواطن

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثّلة في مصالح الأمن الحضري الثالث بديار العافية لأمن المقاطعة الإدارية حسين داي بحر هذا الأسبوع، مشتبها فيه عن قضية السرقة بالتعدّدن حسب ما كشفه بيان لمصالح الأمن، صادر اليوم.

القضية جاءت بعد رصد فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي لشخصين يعتديان على مواطن ويسرقان حقيبته اليدوية باستعمال دراجة نارية على مستوى محور دوران قاريدي بالقبة، وتم ملاحقتهما من طرف أحد السائقين وتضييق الطريق عليهما بالطريق الاجتنابي الجنوبي باتّجاه بن عكنون، وأدّى ذلك إلى اصطدامهما بمركبته وسقوطهما فارِّين إلى وجهة أخرى.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، يضيف البيان، باشرت الضبطية القضائية التقصي والتحري حول معطيات هذا الفيديو، أين تم تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيف أحدهما، حيث اتّضح جليّا أنّه وشريكه الفار مسبوقان قضائيا، يحترفان السرقة بالتعدّد باستحضار دراجة نارية.

تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية.